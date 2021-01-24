«Молот-Прикамье» проиграл в домашнем матче хоккеистам из Санкт-Петербурга

Фото: Владимир Горшков, ХК "Молот-Прикамье"/ВКонтакте

В субботу, 23 января, в Перми состоялся матч между пермским «Молотом» и хоккейной командой «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Пермские хоккеисты проиграли со счетом 4:0. После матча тренеры обеих команд прокомментировали игру.

Александр Титов, главный тренер ХК «СКА-Нева»:

- Хорошая игра получилась, боевая. Результат определили спецбригады. Ребят хочу поблагодарить за то, что все шайбы поймали на себя. Молодцы, старались, бились и такой результат — это их работа, их заслуга.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

- Соперника поздравляю с победой. Реализация большинства сегодня решила исход игры. Команда играла до конца. В третьем периоде вышли спасать игру и вроде бы были моменты, лезли на пятак, но не забиваем. За домашнюю серию мы забили один гол и то забил защитник. Хотя не сказать, что нападающие не хотят. Либо где-то «не докапываем», либо такова сумма мастерства наших нападающих. Не хочу их обидеть, но так оно и есть. Забиваем мало, значит что-то в нападении.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 27 января в Ханты-Мансийске.