Фотофакт: в Перми часть жилого дома превратилась в лед

Фото: «Мой город Пермь»

В воскресенье, 24 января, в редакцию пермского новостного издания «Мой город Пермь» прислали фотографию жилого дома, часть которого в буквальном смысле превратилась в лед.

- В микрорайоне Водники, на улице Капитана Пирожкова, творится кошмар! Отсутствует отопление, взрываются батареи. Обращения жильцов не приносят результата, - написал автор фотографии.

Пермяки активно обсуждали увиденное в социальных сетях.

«Даже подумать не могла, что сейчас такое возможно. Жуть какая!» «Потерпите немного, весной станет теплее, растает само по себе». «Жуть. Как люди выживают?»