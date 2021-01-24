В Прикамье за прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили у жителей 23 территорий

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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 295 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 23 муниципальных образованиях региона.

Больше всего жителей с коронавирусом - 132 - выявили в Перми. Второе место занял Лысьвенский городской округ, в котором выявили 38 человек. Третье место по заболеваемости – Чайковский городской округ, где обнаружено 29 инфицированных.

Еще 25 жителей с COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, 10 – в Кунгурском муниципальном районе, 9 – в Березниках, 8 – в Александровском муниципальном округе. По 7 заболевших обнаружено в Краснокамском городском округе и Кунгуре. По 4 прикамца с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Гайнинском муниципальном округе, а также в Горнозаводском и Чусовском городских округах. Еще на 3 новых пациента с COVID-19 стало больше у врачей Суксунскоого городского округа и Уинского муниципального округа.

По 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Осинском городском округе, Куединском муниципальном районе и Ординском муниципальном округе. По одному инфицированному выявлено в шести территориях. Это ЗАТО «Звездный», Бардымский муниципальный район, Березовский муниципальный округ, а также Октябрьский, Оханский и Чердынский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 37 772 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.