В Пермском крае выявили 295 новых случаев заражения COVID-19

- Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 295 человек.

В числе 295 новых инфицированных 130 мужчин и 165 женщин.Также среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 40 человек, от 30 до 49 лет – 93 человека, 70 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.

- 76 человек проходят лечение в больницах, 219 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших с заболевшими лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 772.