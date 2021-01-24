На ж/д станции в Пермском крае произошла утечка газолина

Фото: Кунгурская служба спасения/ВКонтакте

На железнодорожной станции в Пермском крае произошла утечка газолина. Об этом сообщили в Кунгурской службе спасения.

Ночью в воскресенье, 24 января, на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступило сообщение разливе топлива из цистерны одного из поездов на станции Кунгур.

- На место выехали спасатели ГОР 2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура. По прибытию на место выяснилось, что произошел разлив газолина, пожарные сделали пенную подушку, а спасатели занимались эвакуацией жильцов ближайших домов, утечка ликвидирована специалистами Пермского территориального подразделения "Экоспас", пострадавших нет, - сообщили в Кунгурской службе спасения