Экологи: «Вода в малых реках Перми стала чище»

Фото: Всероссийское общество охраны природы

В 2020 году в малых реках Перми вода стала чище. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2020 по заказу управления по экологии и природопользованию Перми специалисты ООО «Экологическая лаборатория» произвели отбор проб воды в различные фазы водного режима в реках Данилиха, Егошиха, Ива и Мулянка.

- Качество воды в 2020 году по сравнению с 2019 годом улучшилось в реке Ива, устьях Егошихи, Данилихи, Мулянки. По уровню загрязнения исследованных малых рек на устьевых участках перед впадением в Каму наименее загрязненной оказалась Мулянка. В 2021 году мониторинг качества воды в малых реках города Перми будет продолжен, - сообщили в пресс-службе мэрии.