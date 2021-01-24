Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 34 территориях Прикамья

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По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие коронавирусом выявлены в 34 территориях Пермского края.

Лидером по числу заболевших стала Пермь, где COVID-19 диагностировали у 150 пациентов. В Чернушинском городском округе у 25, в Чусовском – у 17. В Краснокамском городском округе выявлено 11 случаев коронавируса, в Бардымском муниципальном районе, Чердынском и Горнозаводском городских округах – по 8. В Карагайском муниципальном районе 7 новых заболевших, в Осинском городском округе 5, в Березниках, Верещагинском и Очерском городских округах, Кишертском муниципальном районе и Уинском муниципальном округе – по 4.

По 3 новых случая подтверждено у жителей Кудымкара, Октябрьского городского округа, Пермского и Куединского муниципальных районов. По два зараженных выявлено в Чайковском, в Большесосновском муниципальном районе, Соликамском, Лысьвенском и Нытвенском городских округах и Кудымкарском и Юлинском муниципальных районах. В Губахе, Кунгуре, Оханском, Суксунском, Добрянскоми и Гремячинском городских округах, Кунгурском муниципальном районе, Юсьвинском муниципальном округе и в ЗАТО Звездный обнаружено по одному случаю COVID-19.

Всего с начала диагностики и на утро 24 января в Пермском края Роспотребнадзором подтверждено 37 477 случаев заражения коронавирусом.