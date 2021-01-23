«Эвакуированы семь человек». Ночью в Перми горел жилой дом

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В пятницу, 22 января, около десяти часов вечера загорелась квартира на втором этаже жилого дома на улице Таймырской.

До приезда пожарных из двухэтажного дома были эвакуировано пять человек. Еще двоих пожарно-спасательные подразделения, первыми приехавшие на место ЧП, вынесли из квартир с помощью спасательных устройств.

- К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже в квартире на площади 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.- В тушении приняли участие 48 человек и 12 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на кровлю дома.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Сейчас ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

Жильцы направлены в пункт временного размещения