Историческое здание возле Центрального рынка в Перми не будут сносить

Фото: permkrai.ru

Старинное кирпичное здание на шоссе Космонавтов было построено у начала Казанского тракта в конце 70-х годов XIX века крестьянином Михаилом Пошехоновым под постоялый двор для крестьян, занимающихся торговлей и извозом. Позже дом перешел во владение купца бакалейных товаров Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, а позже он стал жилым. Одна из особенностей здания – арочные ворота и сложный декор из резного кирпича.

За 150 лет здание изрядно обветшало и его собирались пустить под снос. Но после возмущенных публикаций в соцсетях Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала «Флигель купца Лаптева с воротами» объектом культуры.

Вскоре будет проведена государственная историко-культурная экспертиза, в ходе которой будет проанализирована историческая и архитектурная ценность здания.