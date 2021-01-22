Житель Прикамья угрожал убить судью, размахивая топором

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Этой историей занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. В ноябре прошлого года житель Осы, вооружившись топором, вечером подкараулил судью Осинского районного суда.

- Он угрожал его убить, демонстрируя при этом топор и высказывая угрозы в его адрес, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его передали в суд. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.