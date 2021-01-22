«Мероприятие не согласовано с властями». Прокуратура напомнила пермякам о штрафах за несанкционированные акции

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Прокуратура Пермского края предупредила жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Накануне в интернете начали появляться призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, которое пройдет 23 января в Перми. Прокуратура Пермского края сообщает жителям региона, что данное мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти города.

- В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий разъясняем, что за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, установлена административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.