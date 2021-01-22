За сутки в Пермском крае выявили 296 новых случаев заражения COVID-19

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 296 новых инфицированных 115 мужчин, 181 – женщин, среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 35 человек, от 30 до 49 лет – 61 человек, 103 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 183. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 21 января – 1,0), - сообщили в Роспотребнадзоре.