В Перми ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством за 30 миллионов рублей

По решению суда препарат будет закуплен и передан в семью для лечения больного ребенка. Фото: архив "КП"

В краевую прокуратуру обратилась пермячка - мама тяжелобольного ребенка-инвалида и попросила проверить законность действий минздрава, отказавшего ее малолетнему ребенку в дорогостоящем лекарственном препарате.

Мальчик имеет тяжелое заболевание и нуждается в лекарстве «Карбаглу» пожизненно. Стоимость курса препарата на один год составляет более 30 миллионов рублей.

- Препарат не зарегистрирован на территории РФ и не входит в Перечень жизненно важных лекарственных средств, - объяснили причину отказа в минздраве.

- Действуя в защиту прав ребенка-инвалида, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на минздрав обязанности обеспечить его лекарственным препаратом «Карбаглу», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ленинский суд Перми требования прокуратуры удовлетворил, в ближайшее время препарат будет закуплен и передан в семью для лечения больного ребенка.