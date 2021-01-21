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«Замуж 21.01.2021». В загсах Перми рассказали, сколько пар поженятся в этот день

Их оказалось гораздо больше, чем обычно
Анна Маркова
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"Красивую" дату для бракосочетания выбрали более 80 пар Перми.

"Красивую" дату для бракосочетания выбрали более 80 пар Перми.

Фото: Анна Маркова

В Перми 21.01.2021 решили пожениться больше женихов и невест, чем обычно. "Красивую" дату для бракосочетания выбрали более 80 пар.

Так, в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми планируется зарегистрировать 19 браков, в Индустриальном, Дзержинском и Ленинском – по 10, в Орджоникидзевском – 12, в Мотовилихинском – 13, в Кировском – по 9.

– «Красивые» даты традиционно привлекают молодоженов. Свадьба – одно из самых волнующих событий в жизни каждой пары. На регистрацию брака 21 января во всех отделах ЗАГС подано более 80 заявлений. Фактически союзов в этот день может быть больше: наличие особых обстоятельств, к которым причисляется и беременность женщины, дает право на сокращение сроков регистрации, – отмечают специалисты управления записи актов гражданского состояния администрации Перми.

Напомним, с 2019 года заявление на вступление в брак можно подавать за 12 месяцев, поэтому проще стало планировать регистрацию в «красивые» даты.