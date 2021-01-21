Еще 297 человек заболели коронавирусом в Пермском крае

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 887. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за прошлые сутки выявили 297 новых случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает, что 69 человек проходят лечение в больницах, 228 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 297 заболевших - 116 мужчин, 181 – женщина, среди заболевших 19 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 84 человека, 86 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 887. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,0 (на 20 января – 1,02).