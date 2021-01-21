В Перми бабушка несколько лет держала взаперти 11-летнюю внучку

Судебные приставы Перми добились передачи ребенка матери. Фото: архив "КП"

Ситуация, которую в современном мире уже сложно представить случилась в Перми. О ней рассказали сотрудники службы судебных приставов. Им пришлось вызволять из заточения 11-летнюю девочку, которую изолировала от внешнего мира ее бабушка.

Ребенок живет с ней уже несколько лет в частном доме в Орджоникидзевском районе. За это время девочка ни разу не была в школе, да и на улицу практически не выходила. Бабушка вынуждена была уходить из дома только за продуктами, оставляя внучку одну, с соседями женщина не общалась.

- Несмотря на то, что женщина вместе с внучкой все время проводила в стенах собственного жилища, ни органам опеки, ни полицейским она дверь не открывала, - рассказывают сотрудники ФССП России по Пермскому краю. - Женщина не шла на контакт, сознательно создавая у явившихся к ней должностных лиц впечатление, что дома никого нет.

Дом, в котором они жили отапливался газом, с приходом холодов его отключили за задолженность по коммунальным платежам.

- Обеспечить девочке все условия для нормального и комфортного проживая могла мать, но договориться с родственницей мирно у нее не получилось, - говорят судебные приставы. - Для разрешения конфликта 35-летняя пермячка была вынуждена обратиться в суд.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав вместе с работником органа опеки и попечительства вышли по адресу. Дверь никто не открывал, на призывы выйти никто не реагировал, но приставы не отступали. Они добились того, чтобы старушка открыли одну из рам. Переговоры шли долго, но женщина все же уступила и вывела девочку на крыльцо. Ребенка передали матери.