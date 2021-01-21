В Пермском крае 19-летннго парня будут судить за избиение 16-летней подруги

Молодому человеку может грозить реальный тюремный срок. Фото: Василий Вахрин

На 19-летнего жителя поселка Сива следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как сообщает СКР по Пермскому краю, с июня по ноябрь 2020 года подозреваемый на почве ревности, неоднократно, умышленно наносил побои своей 16-летней подруге, чем причинял ей физические и психические страдания. Расследование уголовного дела продолжается.

Молодому человеку может грозить реальный тюремный срок.