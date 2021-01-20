С 2021 года в Пермском крае изменится размер выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

В 2021 году размер выплаты будет зависеть от уровня дохода семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать дополнительную меру господдержки, - сообщил на заседании краевого Правительства министр соцразвития края Павел Фокин. - Это семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Сегодня в Пермском крае пособие получают более 85 тысяч семей, это порядка 103 тысяч детей.

Напомним, в 2020 году размер выплаты составлял 50% величины прожиточного минимума для детей – 5351,5 рублей.

По федеральному законодательству, c 1 января 2021 года изменился порядок начисления выплаты. Размер выплаты будет зависеть от уровня дохода семьи, в зависимости от того, какой средний доход на человека в семье, выплата составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей (сейчас это 11 124 рублей). Также при назначении выплаты будут рассматриваться имущественные критерии нуждаемости (наличие жилья, транспорта, земельных участков и т.д.).

Сейчас формируется региональная нормативно-правовая база. Телефон «горячей линии» Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края: 8-800-302-83-89.