«Крутило, как космонавта». На автомойке в Перми парня намотало на щетку

Молодой человек не пострадал. Фото: кадр видео Данил Дружинин.

Курьезный случай произошел на одной из автомоек Перми. Видео опубликовали ВКонтакте. На нем молодой человек со шлангом сбивает грязь с территории автомойки. Рядом с ним работает огромная щетка моечного цикла. В какой-то момент парень очень близко подошел к ней, и мохнатая махина буквально засасывает его в себя. Он хватается за нее обеими руками, а та крутит его, словно на аттракционе.

Нестандартную ситуацию заметили коллеги и поспешили выключить аппарат, парень упал на пятую точку.

- С молодым человеком все в порядке, он не пострадал, - говорят его коллеги. – Дело в том, что это был его первый рабочий день, но он не отчаялся, продолжает работать, на ошибках учатся.