Пермская ТЭЦ-14 отмечает юбилей — 55 лет

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

В январе 2021 года одна из крупнейших теплоэлектростанций Пермского филиала «Т Плюс» — Пермская ТЭЦ-14 — отмечает 55-летие. 12 января 1966 года в эксплуатацию был запущен первый энергоблок станции мощностью 60 МВт.

История ТЭЦ ведет свое начало с 1950-х годов, когда для нужд расширяющегося Кировского района Перми и новых промышленных предприятий потребовалось создание надежного энергоисточника. Проект станции был утвержден в 1959 году, работы на площадке начались в 1961 году. К 1967 году станция была выведена на полную мощность в 160 МВт. Первым директором ТЭЦ стал Яков Адзерихо, возглавивший впоследствии (на период 1971-80 годов) всю энергосистему Прикамья.

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

В 1977-1979 гг. дополнительно к действующему энергооборудованию были введены два турбоагрегата, два энергетических котла, водогрейный котел. В 2005-2008 гг. активное развитие ТЭЦ-14 продолжилось: на электростанции был реализован уникальный по своему техническому решению проект. Установка турбины Т-35/55 решила проблему утилизации избыточного пара турбины Р-50, что увеличило рабочую мощность станции на 85 МВт.

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Сегодня Пермская ТЭЦ-14 — вторая по электрической мощности станция Пермского филиала ПАО «Т Плюс», она составляет 330 Мвт. Тепловая мощность 941 Гкал/ч. На ТЭЦ-14 трудится более 200 человек. Станция полностью обеспечивает энергоснабжение промышленных предприятий и жителей одного из крупнейших по площади районов Перми — Кировского.

«Коллектив станции — дружная и сплоченная команда профессионалов, которые хорошо знают и любят свое дело. Все сотрудники понимают, насколько высока ответственность перед жителями и промышленными предприятиями Кировского района Перми, поэтому прикладывают все силы к выполнению своей работы на самом высоком уровне. На станции, как и на всех других производственных объектах компании, ответственно относятся к социальным обязательствам перед сотрудниками. В многом благодаря этому ТЭЦ-14 гордится несколькими трудовыми династиями, сразу несколько поколений которых посвятили себя тому, чтобы дарить своим землякам тепло и свет», — отмечает Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «Т Плюс».