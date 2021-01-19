Весной в торгово-развлекательном центре «Планета», построенном на месте бывшего пермского ипподрома, откроется гипермаркет «Лента», сообщили в пресс-службе компании MALLTECH. Это будет уже четвертый в Перми магазин торговой сети. Гипермаркет «Лента» расположится на первом этаже ТРЦ «Планета», его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров В компании пообещали, что там кроме продукции федерального ассортимента будут продавать товары местных производителей, а также продукцию собственного производства: выпечку, салаты, мясные и рыбные блюда.Кроме «Ленты» в ТРЦ «Планета» появятся многозальный кинотеатр нового поколения, детский развлекательный центр, гипермаркеты и магазины с детскими и спортивными товарами, магазины бытовой техники. Также планируется открыть большой фуд-корт на 1 100 посадочных мест.Ожидается, что ежедневно посещать торговый центр будут около 35 тысяч человек.