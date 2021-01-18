По информации Роспотребнадзора в Пермском крае за предыдущие сутки выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19. 134 человека проходят лечение в больницах, 161 – амбулаторно на дому.В числе 295 новых заболевших 119 мужчин, 176 – женщин, среди заболевших 2 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 48 человека, 153 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 35 995. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 17 января – 1,03).