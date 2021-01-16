В пятницу, 15 января, днем в районе пермского цирка произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся.- Авария произошла около 15.00 на улице Уральская, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В направлении улицы Крупской двигался автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого превысил скорость, не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения и в районе дома № 119 допустил столкновение с автобусом.В результате ДТП никто из людей не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.