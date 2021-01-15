ПАО \\"Т Плюс\\" приступило к модернизации ТЭЦ-9 в Перми по федеральной программе ДПМ-2. Это один из первых проектов, вошедших в программу обновления мощностей. Старт работам дали генеральный директор компании Андрей Вагнер и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Инвестиции в развитие станции составят порядка 9 млрд руб. В рамках модернизации к 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока станции. Компания заменит турбогенераторы и паровой котлоагрегат, также будут установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.Модернизация Пермской ТЭЦ-9 является частью обязательств Т Плюс по регуляторному соглашению с администрацией Пермского края, заключенного в декабре 2020 года.\\"В этом году мы ожидаем положительное решение по отнесению города к ценовой зоне - совместное с Пермским краем обращение уже направлено в Минэнерго. Переход на \\"альткотельную\\" создаст дополнительный драйвер для развития пермского энергоузла. Общий объем вложений в модернизацию теплосетевого комплекса города Перми со стороны Т Плюс составит 28 млрд рублей за 15 лет\\", - отметил генеральный директор ПАО \\"Т Плюс\\" Андрей Вагнер.\\"От надежного, качественного теплоснабжения, подачи горячей воды зависят комфорт и благополучие жителей Прикамья. Поэтому мы комплексно подходим к этому вопросу. В декабре 2020 года мы заключили регуляторное соглашение с Т Плюс - благодаря инвестициям по \\"алькотельной\\" будет обновлена практически вся теплосетевая инфраструктура Перми. Это позволит нам повысить надежность теплоснабжения и значительно снизить износ тепловых сетей. В свою очередь, модернизация ТЭЦ-9, то есть уже генерирующих мощностей – это еще один шаг к созданию современной коммунальной инфраструктуры региона, толчок к открытию новых производств и развитие социальных объектов\\", - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.