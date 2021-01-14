Кинокомиссия назвала семь фильмов, которые претендуют на получение рибейта – субсидий из бюджета Пермского края на возмещение части затрат кинокомпаниям.- В этот список вошли фильм «Одна» режиссера Дмитрия Суворова о жизни Ларисы Савицкой, которая выжила при падении самолета в 1981 году, - сообщили в министерстве культуры Пермского края. - Приключенческая история по Аркадию Гайдару «Чук и Гек» (режиссер-постановщик Александр Котт), игровая социальная драма «Подельники» режиссера Евгения Григорьева. «Многотрудная жизнь второгодника Семенова», которую предстоящим летом планирует снимать звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов.А также историческая драма про династию Романовых под названием «Романовы: преданность и предательство», фильм «12 стульев», съемки которого пройдут летом в Перми и в Кунгуре, и еще анимационный мультфильм к 300-летию Перми «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона».Окончательное решение о предоставлении рибейта будет принято на заседании кинокомиссии второго этапа, которое состоится не позднее 20 сентября 2021 года.