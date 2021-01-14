- Я дома в зимней одежде согреться не могу, - чуть не плачет в соцсетях жительница Красновишерска.И таких жителей в городе по разным оценкам около четырех тысяч человек. Температура в квартирах, детских садах опускается до отметки +12…+14 градусов.- Котельная № 11 работает на 3-х котлах и при понижении температуры воздуха ниже 25 градусов, не обеспечивает необходимый нагрев теплоносителя, - отчитываются в администрации города. - По настоянию Администрации руководством ООО «Теплосети» было принято решение о приобретении нового котла мощностью 5 МВт. Котел уже установлен, произведена обвязка, но в связи с новогодними праздниками произошла задержка в поставке газового регулятора к горелке для установленного котла. В котельной № 5 работает произошла остановка одного из двух котлов, сработала автоматика. К утру бригада запустила котел в работу.Из-за неработающих котельных жителям выдают тепловые пушки и обогреватели.- Администрация Красновишерска, а можете выдавать путевки в Сочи, вместо обогревателя? Я все равно замерзаю, - грустно шутят замерзшие местные жители.