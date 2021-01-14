- Прошу помощи в поиске 37-летнего брата Полякова Виктора, - рассказала «КП» сестра пропавшего мужчины. – Он исчез 6 января между деревней Моховое и поселком Ильича.Вместе с водителем Виктор Поляков вез на КамАЗе вагончик для вахтовиков, но машина не смогла взять горку и встала.- Брат вышел из машины и отошел в лес, а потом, со слов работодателя, пропал, - объясняет женщина. – Его и искали, и кричали, но так и не нашли.Родные об исчезновении Виктора узнали 10 января и сразу же написали заявление в полицию. Есть информация, что его видели в деревне Моховое Кунгурского района, поэтому родственники просят всех, кто увидит изображенного на фото мужчину на трассе Пермь-Кунгур-Березники – позвонить по телефону 89125993654.Поляков Виктор, 15.08.1983Был одет: в зеленую фуфайку, утепленные штаны, белые унты и черную шапку.