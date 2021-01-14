Удивительное по красоте зрелище сняли в ночь перед Рождеством в заповеднике «Вишерский» на северо-востоке Пермского края.- Группа волонтеров под руководством Алексея Яковлева снимала фильм о зиме на заповедной территории, - рассказали специалисты заповедника. - Обычно волонтеры работают у нас летом, а тут приехали на Северный Урал зимой. Сейчас он суров, но невероятно красив.Завораживающие кадры ночного неба, усыпанного яркими звездами, на котором видны всполохи северного сияния, сотрудники заповедника опубликовали в группе ВКонтакте. За три часа видео посмотрели более 20 тысяч пользователей.Автор видео - Антон Турыгин.