В четверг, 14 января, в трамвайное депо «Балатово» привезли еще 3 новых трамвая модели «Львенок». Об этом в своем Instagram сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин.Напомним, в 2020 году для города закупили 15 трамваев модели «Львенок». Шесть из них поставили еще в конце года, а еще девять, по условиям договора, должны привезти до 1 марта. Сегодня три из оставшихся 9 уже прибыли в депо.– 6 трамваев, поступивших в конце прошлого года, проходят процедуру обкатки и наладки, приемочная комиссия проверяет их качество и соответствие техническому заданию, комплектность и техническое состояние. После завершения всех процедур они поедут по маршрутам №6, №7 и №11, – сообщил Алексей Дёмкин.СправкаВ новых вагонах установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока, обогрева и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров.Общая вместимость одного трамвая - не менее 110 пассажиров. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В них есть интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.