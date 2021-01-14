В Перми сегодня ночью начнется сильный снегопад, который будет идти несколько суток. Синоптики говорят, что к нам приближаются два юго-западных циклона. Выпадет до половины месячной нормы осадков, а также ожидаются резкие колебания температуры воздуха.В Перми может выпасть около 10 мм осадков, то есть до 16-18 мм с 15-17 января. Высота сугробов в Перми увеличится до 45 см или более. Снегопады продолжатся до середины дня 17 января.В администрации города сообщают, что всем подрядчикам, поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня формируются снежные валы, их вывоз начинается после того, как сильные осадки закончатся. В течение дня на улицах города будет работать порядка 260 единиц техники и около 300 рабочих.Если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведется некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».