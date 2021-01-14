Не стало пермской художницы Ольги Станиславовны Махатой, об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Ольги Станиславовны Махатой. Ольга Станиславовна создала логотип Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и участвовала в подготовке книги Михаила Осоргина «Времена». Она являлась талантливейшей художницей, ее работы буквально «врезались» в сознание зрителей своей игрой линий, образов и техникой исполнения. Ольга Станиславовна сделала огромный вклад в развитие художественной культуры Пермского края, проводя свои выставки не только в регионе, но и в столицах России. Она останется в нашей памяти добрым и отзывчивым человеком и прекрасной художницей», - рассказал Павел Миков.СправкаОльга Станиславовна родилась в 1943 году в Коми-Пермяком округе. Окончила Пермский государственный университет по специальности физик-теоретик. Около 30 лет профессионально занималась промышленной графикой. С 1974 года работала профессиональным дизайнеров в Уральском филиале «ВНИИХимпроекта». Позднее занялась художественной графикой. Участница городских и областных выставок. Работы автора были представлены на более 30 персональных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Перми.