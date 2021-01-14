В Прикамье выявили еще 290 заболевших коронавирусной инфекций. Роспотребнадзор сообщает данные за прошлые сутки. Из новых случаев: 59 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии - 34 812. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 13 января – 0,99).В числе 290 новых инфицированных 113 пациентов мужского пола, 177 – женского, среди заболевших 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 89 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.