Пермский приют «Матроскин» рассказал о необычной кошечке Венди, которая ждет – не дождется, когда в ее судьбе появится заботливый хозяин.- У Венди врожденные аномалии развития лапок, на них по два-три пальца, в приют она попала с улицы, - говорят зоозащитники. - Страшно представить, как ей удавалось выживать совсем одной. Благо кошечке повезло встретить добрую женщину, которая не оставила Венди в беде.Не смотря на все проблемы, эта милая кошечка всегда радуется мелочам и никогда не унывает. Она игривая и ласковая, правда, пока ей сложно справляться с лотком, но Венди старается.- Малышке так одиноко засыпать в ожидании того самого дня, когда она встретит того человека, который станет для ней самым важным и любимым в жизни, - говорят волонтеры.Венди привита, стерилизована, обработана от паразитов. Если вы можете подарить кошечке дом, позвоните + 7 (902) 805 2721 (Влада).