Жители Пермского края в социальных сетях делятся фотографиями термометров, на которых запечатлели, как столбики термометров замерли на отметках в районе – 40 градусов. Синоптики предупреждали о наступлении аномальных холодов в регионе. Минувшая ночь стала самой холодной. Так в Сиве термометр показал – 45 градусов, в Кудымкаре – 40 градусов, в Пожве - 38 мороза.Синоптики говорят, что 40-градусные морозы сегодня спадут, но на смену им придут снегопады и усиление ветра. К выходным потеплеет, но уже вначале следующей неделе, столбики термометров вновь поползут вниз.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня в четверг 14 января начнется перестройка барического поля. На смену холодному антициклону придет циклон с теплым фронтом, который обеспечит потепление (по южной половине резкое), вечером снегопады, усиление ветра.Температурный фон повысится: преобладающая температура воздуха 15 января ночью - 26,-21°С, по югу до - 12°С, днем - 23,-18°, по югу до - 9°С.