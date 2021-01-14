Синоптики говорят, что 30-градусные морозы сегодня спадут, но на смену им придут снегопады и усиление ветра. К выходным потеплеет, но уже вначале следующей неделе, столбики термометров вновь поползут вниз.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня в четверг 14 января начнется перестройка барического поля. На смену холодному антициклону придет циклон с теплым фронтом, который обеспечит потепление (по южной половине резкое), вечером снегопады, усиление ветра.Температурный фон повысится: преобладающая температура воздуха 15 января ночью –26,–21°С, по югу до –12°С, днем – 23,–18°, по югу до –9°С.