В Перми вновь повторилась ситуация, когда школьника высадили из автобуса за отсутствие маски. Мама 13-летнего ребенка рассказала об этом в социальной сети.«Сына высадили потому что у него не оказалось с собой защитной маски. Денег с собой у него так же не было, у него с собой оплаченная транспортная карта. 11 января, около 20 градусов мороза, ребенок добирался в школу в центр города. Ввиду сложившейся ситуации был вынужден возвращаться пять кварталов домой за маской. Если бы кондуктор подошла позже, то высадили бы его, по всей видимости, на трассе по улице Якутской», – написала мама мальчика школьника.В департаменте транспорта проведут проверку по этой информации. В свою очередь, Управление Роспотребнадзора не отменяло приказ, согласно которому перевозчик вправе высадить пассажира без маски. За нарушение перевозчику может грозить штраф до 300 тысяч рублей.- Мне казалось, что за 2020 год общими усилиями нам удалось поднять волну и донести до всех транспортников: будьте добросердечны и ответственны перед нашим будущим, перед детьми, давайте перестанем высаживать их из общественного транспорта, если им не хватает денег за проезд или отсутствует защитная маска, - говорит Депутат Законодательного Собрания Пермского края Татьяна Шестакова. - Не получилось - в 20-градусный мороз в Закамске кондуктор высадила школьника из «двадцатки», ему пришлось добираться домой пешком. - Уже на этой неделе необходимо провести межведомственное совещание. Мы обязаны выработать единый алгоритм поведения в таких ситуациях. В первую очередь - во время морозов, ливней, темного времени суток.