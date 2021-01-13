В День российской прессы в Прикамье чествовали журналистов. В числе награжденных лауреатов конкурсов и акций были и сотрудники «Комсомольской правды».Так, за активное участие во всероссийской благотворительной акции #МыВместе памятную медаль и грамоту за подписью президента РФ вручили директору газеты «Комсомольская правда в Перми» Татьяне Соломенниковой. Памятные дипломы и подарки получили редактор Радио «Комсомольская правда в Перми» Ярослав Богдановский, заместитель редактора газеты Елена Третьякова и журналист Алена Овчинникова.От души поздравляем коллег!