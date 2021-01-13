В Красновишерске 12 января случилась коммунальная проблема. 4,5 тысячи человек остались без горячих батарей в сильные морозы. Проблему сегодня обсуждали на заседании Правительства Пермского края.После наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городской котельной № 11. Сейчас с пониженным температурным режимом остаются 147 жилых домов, в которых проживает около 3 тысяч человек, и 4 социально значимых объекта. На котельной работает три котла, мощностей которых не хватает для нормативного теплоснабжения. Аналогичная проблема возникла на котельной № 5. Котельная обслуживает 38 многоквартирных и 36 частных домов (порядка 1,5 тысяч жителей) и 2 социально значимых объекта.- Сегодня начнем работы по оборудованию четвертого котла. Полную установку и пусконаладочные работы планируем завершить 15 января, - сообщил председатель Правительства - министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.На котельной № 5 резервный котел будет установлен и запущен в полноценную работу в течение двух недель.Андрей Кокорев также отметил, что сегодня нуждающимся жителям выдадут электрообогреватели. Дополнительно губернатор поручил Министерству территориальной безопасности Прикамья направить в Красновишерск тепловые пушки для обеспечения жителей нормативным теплом во время строительных и пусконаладочных работ.Прокуратура Пермского края взяла ситуацию под свой контроль. 12 января решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красновишерского городского округа введен режим повышенной готовности.