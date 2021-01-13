Сегодня 13 января на улице Народовольческой в Перми загорелся автомобиль Ford Fusion. Видео ЧП появилось в социальной сети. На нем черная машина мигает фарами, из нее валит серый дым, из-под днища вырываются языки пламени. По всей видимости машина загорелась, когда ее завели и прогревали. Как только появилНа место приехали пожарные, огонь потушили, но автомобиль серьезно пострадал.- Вызов поступил в 11.58, автомобиль был припаркован на улице Народовольческой, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Огонь был потушен, причины возгорания выясняются.Есть мнение, что автомобили не выдерживают сильных морозов. Не редко причиной сгоревших авто в сильный мороз становятся сигнализация с автозапуском. В ней причина или же проблема в конструкции топливной системы.