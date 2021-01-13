В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован масштабный инвестиционный проект – внедрение мембранной системы выделения водорода Medal на производстве аммиака. Компания «УРАЛХИМ» инвестировала в модернизацию ключевого производства более четверти миллиарда – 258 млн рублей.Мембранная система Medal в производстве аммиака выделяет из продувочных газов водород и возвращает его обратно в технологический процесс.Оборудование представляет собой установку, в которой работают три аппарата – фильтр, подогреватель и пермиатор. В последнем, главную роль играет мембрана. Основной принцип её работы - селективная проницаемость. «Быстрые» газы с более высокой проницаемостью проходят через мембрану и образуют поток пермеата – фракцию, в составе которой 90% водорода. «Быстрый» газ далее отправляется обратно в технологическую цепь. «Медленные» газы практически не проникают через мембрану и образуют поток остаточного газа, который отправляется на сжигание в печь риформинга.Простая в обслуживании Medal заменит сложный процесс разделения газов, которым занималось отделение аргона.Сергей Ярмоловский, руководитель производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:- Раньше, продувочный раз из производства аммиака мы отправляли в отделение аргона цеха переработки газов. Этот процесс был достаточно длительным. Обратно получали водород и метановую фракцию, которую отправляли в печь риформинга. Сейчас же, вместо целого отделения эту функцию – выделять водород из продувочных газов – будет выполнять Medal. С внедрением мембранной системы мы смогли исключить из производства посредников.Производственная мощность одной установки Medal - 4,0 тыс. м3/час пермеата. Оборудование было заказано в Северной Америке (собирали в Польше в г. Гданьск) у известного производителя мембранных систем – компании Air Liquide.Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:- Сегодня установки системы Medal работают одновременно на двух агрегатах аммиака. Новое оборудование даёт много преимуществ, главное из которых – экономический эффект. Современные технологии позволят нам сэкономить не менее 100 млн рублей в год.