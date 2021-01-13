В Пермском крае за сутки обнаружили 286 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 234 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 34 522. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 12 января - 0,98).Из 286 новых инфицированных - 121 мужчина, 165 женщин, в их числе 3 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет - 31 человек, от 30 до 49 лет - 94 человек, 81 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.