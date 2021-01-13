В краевом министерстве образования сообщили, что итоговое собеседование для пермских девятиклассников состоится 10 февраля.- Прохождение итогового собеседования по русскому языку является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации для девятиклассников, - отметили в минобре. – Оно будет проходить в очном режиме с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Дополнительные сроки проведения итогового собеседования — 10 марта и 17 мая.В ходе итогового собеседования у девятиклассников проверят коммуникативные компетенции: умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.