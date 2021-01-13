Пермяки теперь могут получить выписку о трудовой деятельности в МФЦ. Раньше ее могли выдавать только работодатель или Пенсионный фонд.Получить ее можно в любом филиале «Мои Документы» независимо от места жительства или пребывания.- Вся информация о местах и сроках работы, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд, хранятся в электронном виде в ПФР на индивидуальном счете, - рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова. - Нужно просто обратиться в ближайшее отделение МФЦ. Специалист центра самостоятельно запросит нужную информацию и распечатает выписку. На предоставление услуги уходит не более 15-20 минут.Запросить информацию о своей трудовой деятельности через МФЦ могут те, у кого бумажная трудовая книжка и те, кто перешел на электронный вариант. Главное, чтобы сведения о работнике были предоставлены работодателем в ПФР.Напомним, обратиться в МФЦ Пермского края за получением услуг по-прежнему можно только по предварительной записи. Запись на прием осуществляется через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», по телефонам контактного центра 8 800 23 43 275 и +7(342) 270 11 20, а также с помощью специального сервиса на официальном сайте МФЦ и в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте».