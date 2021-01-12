Вечером во вторник, 12 января, в микрорайоне Вышка-2 произошла авария на водопроводных сетях. Из-за утечки воды проезжая часть улицы Гашкова оказалась затоплена. Несколько домов остались без водоснабжения.- Произошла аварийная ситуация на улице Гашкова, - объяснили в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье». – Наши сотрудники выехали туда и отключили участок водопровода, чтобы провести обследование и устранить утечку. В данный момент без воды находятся около 600 человек.В компании сообщили, что в течение этой ночи будет сделано переключение сетей, чтобы дать людям воду в дома. Наледь с проезжей части также будет убрана к утру.