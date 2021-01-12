В Пермском крае наступили настоящие морозы. И хотя зимние каникулы только что кончились, у школьников опять появился повод посидеть дома.Родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах. Как сообщили в министерстве образования Пермского края, могут не ходить в школу:при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;при температуре от -28 до -30°C – с первого по девятый классы;при температуре ниже -30… -32°C – все классы, с 1 по 11-й.- Решение принимает отдельно каждое муниципальное управление образованием, - отметили в Минобре. - Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы. Родителям об этом должен сообщить классный руководитель.Родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком. Если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, занятия пройдут в обычном формате. Если же родители приняли решение не отправлять ребенка на занятия, то об этом необходимо сообщить классному руководителю.