12 января Роспотребнадзор сообщил о 287 новых случаях коронавирусной инфекции среди жителей Пермского края. Заболевание обнаружено у жителей 30 территорий.Более половины из них - 156 человек - живут в Перми. Также коронавирус подтвержден у 26 жителей Краснокамска и 15 - Соликамска. 10 случаев заболевания выявлено в Пермском районе, по семь – в Кунгурском районе и Добрянском городском округе. В Куединском муниципальном районе и Чусовском городском округе установлено по 6 случаев коронавирусной инфекции, в Чайковском – 5.В пяти территориях - Березниках, Кишертском, Большесосновском и Частинском муниципальных районах и Чердынском городском округе - по четыре случая коронавируса. В Оханском, Нытвенском и Лысьвенском городских округах и Бардымском муниципальном районе коронавирусом заболели по три человека, в Сивинском муниципальном районе, Октябрьском, Верещагинском, Очерском и Осинском городских округах – по 2. По одному случаю в Кизеле, Губахе, Кунгуре, Ильинском и Красновишерском городских округах и Ординском и Александровском районах.