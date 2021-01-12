Сегодня, 12 января состоялись похороны бывшего директора пермской школы №100 Людмилы Васильевны Усольцевой. Она скончалась 8 января после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщила нынешний руководитель учебного заведения Наталья Трушина.- Профессионал своего дела, педагог и руководитель с большой буквы, больше 20 лет Людмила Васильевна успешно руководила школой №100, - рассказала Наталья Трушина.- При ней сформировался профессиональный педагогический коллектив школы, зародились уникальные традиции. Людмила Васильевна сама очень любила путешествовать, изучать новые места, так появилась традиция образовательных путешествий. Еще одной традицией стал новогодний бал старшеклассников. А сколько благодарных выпускников вышли из школы во взрослую жизнь.Людмиле Усольцевой было всего 65 лет.