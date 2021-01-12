Традиционно во время Святок - с Васильева вечера (13 января) и до Крещения (19 января) - было принято рядиться, колядовать и гадать. Эту традицию продолжил Пермский краеведческий музей. В Доме Мешкова и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пойдут свяочные гадания.16 января в Доме Мешкова состоится интерактивная программа «Загадки на Святки» (6+), которую подготовили участники фольклорной студии «Узоры». Начало в 16.00. На программу необходимо предварительно записаться по телефонам: 257-18-08, 257-18-06 .16 и 17 января в «Хохловке» пройдет святочная программа, основанная на народных традициях Прикамья (6+). Она связана с обрядовым ряжением, гаданиями и поверьями о нечистой силе. Завершит праздник представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки за столом у свечки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.