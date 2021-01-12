Пожар в деревянном многоквартирном доме в селе Березовка случился год назад. В одной из квартир жила женщина с тремя детьми: старшей дочке 10 лет, сыну - 8 и младшей девочке 5 лет. Когда начался пожар в доме был мальчик и его маленькая сестренка. Старшей девочки дома не было. По словам матери, она затопила печку и вышла на улицу, рубить дрова. В это время и случился пожар. Женщина не пошла в квартиру спасать детей, сделал это ее сосед. Он вытащил 8-летнего мальчика, он получил ожоги, 5-летнюю девочку спаси не удалось, она погибла.29-летней матери предъявили обвинение по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».Женщина, нарушая правила пожарной безопасности,пользовалась печью с неисправностями и хранила рядом с ней бензин для розжига.Также выяснилось, что женщина в течение 2,5 лет не исполняла надлежащим образом обязанности по воспитанию своих детей, злоупотребляла спиртным в их присутствии, оставляла детей без присмотра, жестоко обращалась с ними, в квартире царила антисанитария и холод.- После выявления совершенных преступлений дети были помешены в социальное учреждение, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Приговором суда осужденной назначено наказание -1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.