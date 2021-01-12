В Орджоникидзевском районе Перми женщина не вышла на работу, а накануне она пожаловалась своей начальнице на плохое самочувствие.- Женщина работала продавцом в магазине, сказала, что у нее высокое давление, - говорит источник «КП». - А на следующий день не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. Мы пришли к ней домой, но и там тишина, боимся, что могло случиться худшее, женщина одинокая и родственников у нее нет.На место приехали сотрудники полиции и спасатели, чтобы открыть дверь. В квартире они обнаружили женщину мертвой.